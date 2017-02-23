Азербайджан можно поздравить с назначением на должность первого вице-президента республики первой леди Мехрибан Алиевой, заявила в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» советская и российская оперная певица, Народная артистка СССР Тамара Синявская.

В первую очередь она подчеркнула, что семья Алиевых на сегодня является примером патриотического отношения к своей стране. «Я не политик, я воспринимают это событие исключительно эмоционально по той причине, что очень давно и хорошо знаю всю большую семью Алиевых. Там все настроены на мир», — сказала Тамара Синявская.

В связи с этим так важно то, что Мехрибан Алиева официально стала вторым лицом в государстве. «Мехрибан-ханум – женщина, которая вкладывает всю свою душу, все свое умение, всю свою красоту и деликатность в добрососедские и вообще добрые отношения между людьми, и в частности, конечно, между Россией и Азербайджаном. Я очень надеюсь, что наши связи будут только укрепляться», — отметила знаменитая оперная певица.

«Я нисколько не приуменьшаю значимость работы президента Ильхама Гейдаровича Алиева на российском направлении, он делает очень много, но назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом – это просто гордость и для Азербайджана, и для всего мира, ведь это самая достойная кандидатура на столь ответственный пост», — уверена Тамара Синявская.

«В целом, нас, русских и азербайджанцев, связывают огромные сердечные отношения. Несколько месяцев тому назад я была на выставке азербайджанских художников в Третьяковской галерее, которую привезла Мехрибан-ханум. Это было событие не только для Азербайджана, но и для России, потому что азербайджанских художников здесь знают, любят и почитают. Я думаю, она продолжит этим заниматься, ведь Мехрибан Алиева – миротворец», — указала она.

Поэтому Тамара Синявская поздравила всех с этим событием. «Я хочу поздравить Мехрибан-ханум с таким высоким назначением. Я очень рада и поздравляю и Азербайджан, и всех тех, кто имеет отношение к республике», — заключила Народная артистка СССР.