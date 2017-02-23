Iranian technicians work on parts for Peugeot 206 cars at the Iran Khodro auto plant, west of Tehran, on September 30, 2008. The chairman of Iran's biggest car maker accused France of "inappropriate policies", which he said are hampering joint ventures in a country where French manufacturers have a 40 to 50 percent market share. In July, IKCO, Iran's biggest car company, celebrated the 20th year of cooperation with Peugeot, whose 405 and 206 ranges it manufactures under licence. AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI (Photo credit should read BEHROUZ MEHRI/AFP/GettyImages)

Иранская компания Iran Khodro планирует открыть в Азербайджане четыре завода по производству автомобилей.

Как передает Тренд, об этом сказал в четверг министр экономики Шахин Мустафаев в рамках азербайджано-иранского бизнес-форума в Урмии.

В прошлом году крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. На заводе будут производиться автомобили марки Dena, Rana, Soren и Samand. Проект оценивается в 15 миллионов долларов, а его ежегодная мощность составит около 10 000 автомобилей. Выпуск первой продукции на автозаводе ожидается в мае 2017 года.

Министр подчеркнул, что Азербайджан намерен расширить сотрудничество с Ираном. На сегодня, добавил Мустафаев, в Азербайджане действуют 538 компаний с иранским капиталом, которые инвестировали в республику около 150 миллионов долларов.

Говоря о торговом сотрудничестве, министр отметил, что стороны намерены довести объем двустороннего товарооборота до 500 миллионов долларов. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, по итогам прошлого года товарооборот с Ираном составил 210,76 миллиона долларов, что на 70 процентов больше показателя 2015 года.

Глава минэкономики Азербайджана сообщил, что обе страны также планируют увеличить число авиарейсов между Баку и иранскими городами Тегеран, Тебриз и Мешхед.

Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в настоящее время находится в Иране, где проводит обсуждения по расширению сотрудничества между странами по различным направлениям. В ходе своего визита министр принял участие в работе бизнес-форумов в Ардебиле и Урмии. В рамках визита делегация также ознакомится с деятельностью ряда иранских предприятий.