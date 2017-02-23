В аэропорт «Шереметьево» прибыл самолет с телом постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, передает ТАСС.

Похороны дипломата пройдут завтра, 24 февраля, на столичном Троекуровском кладбище.

Накануне в Нью-Йорке более 100 человек, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пришли проститься с покойным. Церемония прошла в постоянном представительстве РФ и была закрытой для публики.

Постпред при ООН скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Причина смерти официально не называлась, но источники СМИ говорят, что Чуркина могло подвести сердце.

Президент Владимир Путин посмертно наградил российского представителя орденом Мужества.