В Шамкире проведена церемония захоронения солдата-шехида.

Как сообщает АПА, тело военнослужащего вооруженных сил Азербайджана Ханоглана Халилова (1997 г.р) погибшего в результате вчерашнего артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами был предано земле сегодня в селе Сейидлер Шамкирского района. На церемонии похорон приняли участие глава исполнительной власти района, представители общественности, жители села, сослуживцы шехида, офицеры части, в которой служил шехид, сотрудники Государственной службы мобилизации и по призыву на военную службу.

Выступавшие отметили, что шехид на своем боевом пути проявил себя храбрым солдатом, любящим свою родину.

Затем тело шехида было предано земле под торжественный оружейный залп.

Флаг, в который был завернут гроб с телом шехида был передан его отцу.