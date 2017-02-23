NIKOIL | Bank предлагает выгодное кредитование малого, среднего и крупного бизнесов. Стартовая сумма кредита начинается от 10 000 до 3 000 000 долларов США. Срок кредитования рассчитан от 3-х до 60-ти месяцев, с годовой процентной ставкой от 10%. Помимо этого, банк гарантирует сокращенный пакет документов и короткие сроки рассмотрения кредитной заявки как в Баку, так и в регионах страны.

NIKOIL | Bank продолжает также активно сотрудничать и с Национальным Фондом Поддержки Предпринимательства. Данные кредиты являются одним из основных мотивационных факторов развития производства и различных секторов сельского хозяйства Азербайджана. Сумма кредита составляет от 5000 до 6 000 000 манат, срок кредита от 6-ти до 120-ти месяцев, с годовой процентной ставкой в 6%. Основными преимуществами данного кредитного продукта являются долгосрочность, льготный период и то, что суммы выдаются в национальной валюте. За 12 лет сотрудничества, Банком по линии НФПП было выдано 1626 кредита на общую сумму в более 37 млн. манат.

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых — расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.