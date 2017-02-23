Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба главы государства, премьер-министр Грузии передал поздравления в связи с назначением Мехрибан Алиевой на должность первого вице-президента Азербайджанской Республики и выразил уверенность в том, что это назначение положительно повлияет на дальнейшее укрепление грузино-азербайджанских отношений.

Президент Ильхам Алиев выразил премьер-министру Грузии признательность за поздравление и оказанное внимание.

Президент Ильхам Алиев и Георгий Квирикашвили выразили уверенность в том, что отношения между Грузией и Азербайджаном в политической, экономической, энергетической и других областях будут развиваться и впредь.

Ильхам Алиев отметил, что сегодня в рамках заседания Консультативного Совета «Южного газового коридора» состоялось третье успешное собрание министров. Президент поблагодарил Квирикашвили за то, что Грузия была представлена на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев и глава МИД Грузии Георгий Квирикашвили также побеседовали о будущих контактах и визитах.