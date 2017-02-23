Турция откроет в Азербайджане представительство по развитию сельского хозяйства, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.

Как передает Тренд, по его словам, представительство будет открыто при посольстве Турции в Азербайджане.

«В посольство будет назначен специальный представитель — советник министра продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Фарука Челика. Этот спецпредставитель будет отвечать за дальнейшее развитие отношений между нашими странами в сфере сельского хозяйства», — сказал Асадов.

По словам министра, стороны также обсудили взаимный экспорт и импорт сельхозпродукции.

«Нам нужно развивать взаимный экспорт и импорт сельхозпродукции. Почему бы Турции не импортировать необходимую ей продукцию из Азербайджана, при наличии всех возможностей, и наоборот. Азербайджан, например, может экспортировать в Турцию хлопок, табак, а также кожевенную продукцию», — сказал Асадов.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Турцией в январе 2017 года составил 127,54 миллиона долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции в Турцию пришлось 62,99 миллиона долларов.