Проект «Южный газовый коридор» имеет очевидную стратегическую важность для будущей энергетической безопасности Европы.

Как передает Тренд, об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в ходе проходящего в четверг в Баку третьего заседания министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора».

По его словам, прогресс в строительстве «Южного газового коридора» был достигнут не только благодаря огромным усилиям и работам, осуществляемым во всех странах, через которые проходит этот трубопровод, но и благодаря хорошей атмосфере, созданной за столом переговоров по этому проекту.

«Я бы хотел еще раз подчеркнуть стратегическую важность этого проекта для энергетической безопасности Европы, для наших планов по диверсификации и сохранению Европы открытым рынком, в котором приветствуются конкуренция и диверсификация поставок энергоносителей», — сказал вице-президент Еврокомиссии.

Как отметил Шефчович, Европа высоко ценит возможность иметь этот новый маршрут для соединения с таким важным регионом, как Каспийский бассейн, и иметь в этой деятельности такого важного партнера, как Азербайджан.

«Я хотел бы призвать международные финансовые организации изучить способы привлечения европейских институтов к финансированию этого важного проекта», — сказал он.

Шефчович также поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с успешным визитом в Брюссель.

«Считаю, что этот визит открыл новую страницу в наших отношениях. Мы начали переговоры по новому всеобъемлющему рамочному соглашению, которое, считаю, еще больше сблизит Азербайджан и ЕС во многих сферах», — добавил он.