После публикации материала «Синий кит приплыл в Азербайджан» в редакцию сайта Minval.az пришло сообщение, в котором говорилось, что благодаря вышеуказанной статье удалось распознать симптомы «смертельной группы» в одной из бакинских семей.

По словам пользователя социальной сети Фейсбук, дочка его знакомых нацарапала на руке силуэт кита. И теперь родители пытаются найти для ребенка профессионального психолога. Мы еще раз обращаемся ко всем родителям: будьте внимательны к своим детям!

Я.М.

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