«Азербайджан наладил тесное сотрудничество с Еврокомиссией в реализации важных проектов. Мы можем создать уникальный и образцовый формат международного сотрудничества».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на III заседании Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку.

По его словам, в реализации ЮГК большое значение имеет месторождение Шахдениз, которое играет важную роль в признании Азербайджана как страны, обладающей огромными газовыми ресурсами. «При реализации проекта важно и региональное сотрудничество. В качестве примера можно отметить проекты энергетических коридоров, выполняемые Азербайджаном, Турцией и Грузией» (цитата по АПА).

Президент отметил, что подобные заседания играют особую роль в своевременном и качественном осуществлении проекта. «С прошлогодней встречи достигнуто много успехов. Азербайджан начал разработку газового месторождения Абшерон. В реализации Южного газового коридора будет важно участие финансовых организаций Европы. ЮГК обеспечит энергетическую безопасность. А энергобезопасность означает национальную безопасность государств», — сказал он.