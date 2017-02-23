В январе против главы Азербайджанской диаспоры Подмосковья Галиба Агаева было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На днях мужчина был задержан и помещён под домашний арест.

Лайфу стало известно, что председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Подмосковья Галиб Агаев в 2015 году, предположительно, совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей.

Сообщается, что эти средства Агаев получил в рамках гранта «Россия глазами турецких и азербайджанских школьников», который был выделен фонду «Русский мир» Министерством образования России. На выделенные 600 тысяч рублей Агаев должен был организовать приезд азербайджанских и турецких школьников в Россию и провести для детей экскурсию по Золотому кольцу.

Предположительно, мужчина распорядился крупной суммой по своему усмотрению.