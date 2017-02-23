26 февраля для организации безопасного, удобного, беспрерывного многолюдного шествия к памятнику «Крик матери» в связи с очередной годовщиной Ходжалинского геноцида, движение транспорта на столичных проспектах Нефтяников и Ходжалы, на улицах Юсифа Сафарова и Наджафгулу Рафиева и на всех пересекающихся и параллельных улицах и проспектах этого направления будет приостановлено.

Как сообщил АПА начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, запланировано, что участники шествия начнут движение с пересечения проспектов Нефтяников и Бюльбюля, через площадь «Азадлыг» по улице Юсифа Сафарова и проспекту Ходжалы, обогнут памятник «Крик матери» и тем же маршрутогм двинутся в сторону улиц 28 мая и Пушкина.

В связи с этим по нижеуказанным маршрутам будет ограничено и перенаправлено движение автомобильного транспорта

1.С 14 км дороги Баку- Алят и с выезда из ТЦ Сядаряк на 3 объездную кольцевую дорогу.

2.С круга 20 участок через дорогу на Нагорный Парк в поселок Бадамдар.

3.Поселок Баилово – с улиц Ахада Ягубова и Гюльбала Алиева – на поселок 20 участок.

4.Площадь флага, со здания «Далга плаза» на улицу М.Усейнова.

А также запланировано с 7:00 до завершения мероприятий изменить направление движения с круга 10 хлебзавода с пересечением проспекта Бабека с улицой Наджафгулу Рафиева, с пересечения улиц Афияддин Джалилова – Наджафгулу Рафиева, с административного здания Центра Гейдара Алиева, с пересечения проспекта Хатаи с улицой Демирчизаде, включая улицы Ниязи, Теймура Эльчина, Лермонтова, Шейх Шамиля, Истиглалият, 10 парка, Мехди Гусейна, а также с улиц .Агаоглу, Тебриз, Короглу Рагимова и Самеда Вургуна, Узеира Гаджибекова, Хагани, Пушкина, 28 мая, Р.Зорге, К.Сафаралиева, Фикрета Амирова и с проспектов Азадлыг, Бюльбюля, Рашида Бейбутова.

Дорожная полиция рекомендует гражданам учесть мировое и республиканское значение проведения памятной церемонии, и как можно меньше пользоваться личными автомобилями на этих улицах, отдавая предпочтение общественному транспорту.

Направление в аэропорт с южной стороны регулируется 3 объездной кольцевой дорогой, с северного направления дорогами Балаханы, Забрат.