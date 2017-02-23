Житель Шемкира выпил уксусную кислоту и умер.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 22 февраля житель Шемкира 66-летний Чингиз Алиев выпил уксусную кислоту. Мужчину доставили в больницу, однако его жизнь спасти не удалось.

По факту ведется расследование.