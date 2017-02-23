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Житель Шемкира выпил уксусную кислоту и умер.

Как сообщили  в пресс-службе МВД, 22 февраля житель Шемкира 66-летний Чингиз Алиев выпил уксусную кислоту. Мужчину доставили в больницу, однако его жизнь спасти не удалось.

 По факту ведется расследование.