Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал собственное исследование о мировой торговле оружием в 2016 году, согласной которому Армения в прошлом году купила оружия на 79 миллионов долларов. По этому показателю Армения находится на 52 месте в мире в списке стран-импортеров оружия.

В одном их других списков указано, что Армения закупила у России 4 единицы ОТРК «Искандер» и 25 ракет к ним.

При этом в списке не указаны представленные на параде 2016 года в Ереване зенитно-ракетные комплексы «Бук», реактивные системы залпового огня «Смерч» и другая техника.

Согласно исследованию того же института, в период 2010-2016 гг. Армения закупила вооружения всего на 152 миллиона долларов, включая оружие на 142 млн. доллара из России, из Украины было закуплено оружия на 7 млн и из Монтенегро на 2 млн.