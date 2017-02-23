«Трансанатолийский трубопровод, фундамент которого мы заложили вместе с президентом Турции Раджабом Таййыпом Эрдоганом, стал поворотным моментом проекта «Южный газовый коридор». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на III заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Президент отметил, что на сегодняшний день завершено 65% работ в рамках проекта TANAP, являющегося составной частью Южного газового коридора, 80% работ – по проекту Южно-кавказского трубопровода, 35% работ – по Трансадриатическому газопроводу. Глава государства добавил, что разработано 90% месторождения Шахдениз. И.Алиев отметил, что в ходе реализации TANAP были осуществлены работы по оптимизации и расходы по проекту были сокращены.

«Ничего не может помешать реализации Южного газового коридора. Нельзя допускать задержек в реализации проекта. Некоторые могут оправдываться экологическими проблемами, но в рамках проекта экологические нормы соблюдаются полностью. Я уверен в положительном результате. Еще раз отмечу, что проект будет реализован своевременно», — подчеркнул президент (цитата по АПА).