17 февраля на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам президент Азербайджана И. Алиев сказал, что 2016-й год был очень тяжелым для азербайджанской экономики. И этот тяжелый год не мог не сказаться пагубно на положении дел в колхозе им. Никитина (Ивановка, Исмаиллинский район), которые прослеживаются нами с 2013 года — а именно с того самого момента, когда в Исмаиллинском районе – в связи с определенными событиями — сменили главу ИВ Низами Алекперова. С тех пор в колхозе сменилось несколько председателей — Минников Григорий Михайлович (2012-2014), Дубровин Николай Николаевич (2014-2015) и в данный момент колхоз возглавляет Новосельцев Василий Иванович, вступивший в должность в 2015.

19 февраля я приехала в Ивановку, чтобы встретиться с В.И. Новосельцевым и поговорить с ним об истинном положении дел в колхозе, который, как известно, ранее процветал, но потом период расцвета сменился периодом упадка. И молодому председателю досталось очень тяжелое «наследство» — в виде невыплаченных долгов, которыми наградили колхоз бывшие управленцы, постоянной гонки за кредитами, чтобы обеспечить хозяйство самым необходимым, бесконечные счета за электроэнергию, и «палки в колеса», которые вставляют недоброжелатели – представители так называемой «оппозиции» из наблюдательного органа, именуемого «Милли шура» (не имеющего, кстати, ни печати, ни Устава).

Во время нашей беседы Василий Иванович подтвердил, что период 2015-16 гг. был крайне тяжелым для колхоза из-за крайне неблагоприятных погодных условий, несмотря на то, что колхоз им. Никитина посеял на 500 г больше зерновых, чем в предыдущем году, вместо ожидаемых 10-11 тысяч тонн получили всего 5 500. Финансовые потери колхоза по отраслям оказались в пределах 1 млн. манат. По виноградарству были проведены в срок все агротехнические мероприятия, были взяты под залог будущего урожая удобрения и химические препараты, выращен урожай в пределах 1800 тонн, однако при его реализации возникла проблема, поэтому сроки уборки затянулись, из-за чего виноград потерял свое качество. Наконец было продано всего 820 тонн винограда. Пожалуй, это был единственный год, когда виноград вместо обычного дохода принес убыток хозяйству. В животноводстве из-за нехватки кормов в 2014 году было сокращено поголовье основного стада, которое из-за отсутствия финансовых средств до сегодняшнего дня не восстановлено. Выделенные государством дотации, поступившие на расчетный счет колхоза, были потрачены на погашение задолженностей по судебным искам. В настоящее время в колхозе нет финансовых средств для проведения осенней посевной компании. И поэтому хозяйство находится на грани банкротства.

Впервые виноград принес убыток вместо доходов

— Есть дотация, которая была выделена государством, но мы за ее счет погасили судебные иски: один по пенсионному фонду, а второй – кредит в Капитал-банке – в размере 200 тысяч манатов, который колхоз брал в декабре 2014-го года. Кредит мы получили в январе, а в марте бывшего председателя освободили от занимаемой должности, и кредит этот повис на мне. 8 месяцев я его выплачивал, а потом уже не смог. Естественно, набежали пени. Помимо этого, в хозяйстве были долги за электроэнергию в размере 86 тысяч манатов, и еще был долг – 94 тысячи манатов в пенсионный фонд. Общий долг колхоза составлял 1 млн. 600 тысяч манатов. 2016 год был очень тяжелым для нас. Мы вложили 210 тысяч манатов на приобретение химических препаратов для виноградников. Эти деньги мы взяли в долг – под урожай. Урожай мы вырастили в количестве 2700 тонн, и из них только 900 смогли реализовать. Остальной виноград сгнил на корню, потому что отсутствовал рынок сбыта. Гянджа отказалась с нами сотрудничать и взяла у нас всего 600 тонн. Мы в конце октября только начали уборку винограда, а это – продукт скоропортящийся. Мы отдали его в Гёйчай по 20 копеек вместо 30-ти. Хотя и 30 копеек – тоже не цена, с учетом затрат, которые мы вкладываем в урожай: приобретаем горючее, платим работникам. Затрат на 380 тысяч, а получили всего 160.

— А почему Гянджа отказалась сотрудничать с вами?

— Они мотивировали отказ тем, что у нас некачественный виноград. У них и свои виноградники имеются. А вообще винзаводы сейчас предпочитают работать другими методами: им невыгодно закупать продукцию, обрабатывать ее и так далее. Легче закупить консерванты, разбавить, разлить и сбывать. Мы написали письмо в министерство сельского хозяйства, обращались за помощью. Представьте себе, что 800 тонн винограда мы практически выбросили. 20 копеек – это реально не цена. Изначально была проблема с уборкой зерновых: год выдался дождливый, не произошло опыления в период цветения колоса. И с полей мы собрали всего лишь 17,2 центнера. А обычно снимаем 30. И все это сказывается в дальнейшем на деятельности хозяйства.

Чтобы поднять колхоз, необходимы 5 миллионов манатов

Каждый день я думаю, где бы взять солярку, где бы достать бензин, средства на оплату электроэнергии. 20 дней на ферме не было света. С 2015 года осталось всего 12 тысяч манат задолженности. Помимо того, каждый месяц я платил около 20 тысяч в месяц. А производство тем временем падает. Отмечу так же, что 2014 год был неурожайным, и скот просто заморили. Тогда председателем Ивановки был Н.Н. Дубровин, который не закупил ни солому, ни силос… И где-то 3 месяца практически коров держали впроголодь. Животные были истощены, больны, и сегодня это все сказывается. Невозможно восстановить стадо до того уровня, который был раньше.

— Может быть палки в колеса вставляют те, кто ратует за раздел земель?

— Земельный пай в любом случае никому не достанется. Если уж не дай Бог и придет конец колхозу, то делиться будет только имущество колхоза. Насчет земли глава района несколько лет назад дал ответ: даже пусть никто не рассчитывает на раздел колхозных земель. Пусть не даже не надеются на то, что продадут свой пай и уедут. Земля принадлежит государству. Этот вопрос отпадает сразу. Никто и никогда не разрешит раздела земель.

— Какая сумма необходима для выплаты всех задолженностей и поднятия колхоза на нужный уровень?

— 5 миллионов манатов. Если вы войдете в наш автогараж, то увидите, что последняя грузовая машина обновлялась у нас в 90-х годах. В хозяйстве нет комбайнов, в хозяйстве нет мехтока. Мы все берем в аренду. И только на уборке зерновых мы заплатили за аренду комбайнов 56 тысяч. В 2015 году 1750 тонн винограда мы реализовали – без единого кг возврата. Мы вырастили такой виноград, что было дорого-любо посмотреть! Начали в сроки и закончили в сроки. И затраты были меньше. Мы на химпрепараты потратили 70 тысяч манатов, а в связи с повышением курса доллара в этом году перерасход получился на 130 тысяч. На сегодняшний день виноградарство – это наиболее доходная отрасль в колхозе. Просто этот год был неудачным. А теперь представьте, как сложно работать с людьми, которые не получают денег столько времени. На днях, если получится, я постараюсь выдать зарплату сразу за несколько месяцев.

— Народ не бунтует?

— Пока нет, люди входят в положение, как говорится. Но цены, как вы сами знаете, постоянно растут, и выживать с каждым днем становится все тяжелее.

— Насколько мне известно, в вашем селе всегда существовала так называемая оппозиция, а именно группа людей, постоянно подливающая «масло в огнь». Сегодня как обстоят дела с этой вечно недовольной группой?

— Через определенные источники я узнаю, что они планируют провести собрание, на котором якобы будет принято решение освободить меня от занимаемой должности.

— А на каком основании освобождать вас от занимаемой должности? Кто-то другой разве решит одним махом проблемы села?

— Конечно же, не решит. Даже если на должность председателя сядет другой человек, проблемы останутся прежними. У колхоза большие долги, и в данный момент мы пытаемся их погасить. 330 тысяч манатов отдали только в Пенсионный фонд и в счет погашения кредита в Капитал-банке – это 6 месяцев зарплаты наших людей. Когда я вступил в должность председателя в 2015-м году, с мая месяца задолженность по зарплате составляла за 4,5 месяца, я смог выдать зарплату за год + сократить срок на 2 месяца. Помимо того, тяжелая пахота в этом году: 40 дней мы не могли нормально работать из-за погодных условий. Опоздали с севом: закончить должны были в ноябре-декабре, а закончили 10 января.

Особо хочется отметить, что всяческое содействие оказывает глава ИВ Исмаиллинского района Мирдамед Садыхов. Он дает возможность решать все вопросы, писать во все инстанции, обращаться к чиновникам и банкирам. Несколько раз он приезжал лично и проводил собрания, выслушивал мнения людей. И Мирдамед муэллим прекрасно понимает, что не только в Ивановке такое положение, сегодня всем нелегко. И мы очень благодарны ему за малейшую помощь с его стороны.

— На внутреннем рынке страны вот уже несколько лет продаются некачественные товары, выпускаемые под маркой ИВАНОВКА. Это и сыры, и молочная продукция, и вино. Почему я упомянула слово контрафакт? Да потому, что этот товар – в отличии от продукции, произведенной в Ивановке, просто невозможно есть и пить. Сразу же чувствуется существенная разница. А потому вполне уместно задать этот вопрос именно вам: не пора ли уже наконец определиться с брендом «Ивановка»?

Винзаводам сейчас выгоднее использовать ненатуральные продукты

— Я очень много обращался с этим вопросом в разные инстанции. Мы продаем молоко в разные организации и в разные районы: Исмаилы, Габала. Они имеют право изготавливать товар из нашей продукции. Но они на своей продукции пишут так: «Ивановка» (изготовлено в гор. Габала). Но адреса-то никто не читает. Все видят одно только слово ИВАНОВКА. Своеобразный маркетинговый ход. А ведь на маркировке должна быть указана информация о нас. Несколько месяцев назад по ТВ был продемонстрирован сюжет на тему контрафактного товара, выпускаемого под маркой ИВАНОВКА. Не так давно я был в Баку и поинтересовался в одном из магазинов, откуда у них продукция Ивановка. Пришел администратор и сказал, что товар выпускается в Бинагадах. Я спросил, а какое отношение этот товар имеет к Ивановке, на что мне ответили: «А, может быть, это новая Ивановка» (новая Ивановка расположена в Гедабекском районе – ред.). Хорошо, даже если это и так, то почему бы не написать это в маркировке? Сколько раз мы просили у руководства магазинов прейскурант, в котором было бы указано не только наименование товара, но и адрес производителя. Не показывают. Приведу пример: сейчас Гянджа выпускает вино Ивановка в 8-ми направлениях. Они приобрели право на выпуск товара с нашим брендом сроком на 50 лет, не меньше, и заплатили единовременно. Кроме того, было условие, что выпускать вино они будут из нашего, ивановского, винограда. Но при покупке цену устанавливаем не мы, а они. А цена все ниже и ниже. Так, ранее мы продавали Гяндже виноград по 40 копеек, потом – по 35, 32, 30. С каждым годом цена всё ниже. Мы, конечно же, можем расторгнуть с ними договор. Но тогда остается открытым вопрос: куда в таком случае сбывать виноград? «Абшерон-шараб» не берет, «Савалан» тоже, Гейгельский завод – все они покупают виноматериалы или обрабатывают свою продукцию. Да и деньгами там не пахнет. Ведь обработка винограда – это целый процесс, требующий определенных затрат. Куда проще при изготовлении вина использовать виноматериалы. Мы интересовались, сколько стоит построить цех первичной переработки продукции – на 2 тысячи тонн. Продукцию такого цеха можно потом выгодно реализовывать. Строительство такого цеха стоит не меньше 250 тысяч манатов. Но дело себя может спокойно окупить.

— И что теперь делать? Вы собираетесь брать очередной кредит в банке?

— Мы очень много обращались за помощью в банки. Но толку никакого нет: доходишь до определенного момента – и всё. Отказ. Почему? Говорят, Фонд не выделяет средства.

— А независимые инвесторы? Поступали ли от них какие-то предложения?

— Вы знаете, сколько человек приезжало, хотело инвестировать средства в колхоз? Но как только доходило дело до заключения контрактов – все обрывалось. Словно заколдованный круг какой-то. Возможно, есть какие-то силы, которые заинтересованы в том, чтобы наш колхоз как можно скорее прекратил свое существование. Оно и понятно, ведь колхоз – это народная собственность, а в Конституции АР такого понятия нет. И я думаю, что это обстоятельство тоже очень мешает развитию нашего села.

— Но ведь колхоз им. Никитина поддерживал и экс-президент АР Гейдар Алиев, и нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев? И мне не понятно, почему в данный момент колхоз никак не может справиться с проблемами? Вы обращались в Президентский Аппарат за помощью?

— Я написал письмо на имя Президента страны И. Алиева, в котором указал, что в селе положение крайне тяжелое, мы идем к банкротству. Я просил, чтобы государство выдало нам долгосрочный 6%-й кредит на развитие. Письмо было отправлено в декабре. До сих пор нет никакого ответа.

Так же мы обращались в министерство экономики, министерство сельского хозяйства, премьер-министру АР А. Расизаде (дважды – ред.). Но ответ приходит весьма своеобразный: звонит человек, проживающий, скажем, в Кюрдамире, и говорит: «Нам поручили купить у вас виноград. Нам нужно 5-7 тонн». Они получили от Министерства Сельского хозяйства такое задание – закупить у нас виноград. Но что такое 7 тонн для колхоза? Я отправляю бригады, которые там сутками работают. А покупали они эти 7 тонн у нас по цене 22 копейки + наша доставка. Но это же не помощь! Помощь, если бы винзаводы принудительно заставляли бы брать наш виноград – по цене 28 копеек.

Мы очень надеемся на то, что нас услышат и поддержат, тем более, что мы не просим просто подарить нам деньги. Нам нужен 6%-й долгосрочный кредит. И дай Бог, мы выйдем из тяжелого положения. Если же вложением средств в наше хозяйство заинтересуются инвесторы – мы всегда готовы к переговорам.

Яна Мадатова, Ивановка, 19.02.2017 г.