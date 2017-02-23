Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) сегодня представил общественности AzNav — первую национальную систему навигации.

Как сообщает Report, на мероприятии состоялась демонстрация возможностей национальной системы навигации.

Зампред Госкомитета Рустам Шахбазов в своем выступлении отметил, что система навигации AzNav создана на основе данных Информационной системы адресного реестра (ИСАР): «Aznav упростит процесс и сократит время поиска необходимых адресов. Система способна работать как в режиме онлайн, так и оффлайн. Система также работает на всех мобильных устройствах, в том числе телефонах и планшетах с операционными системами Android, iOS (Apple), Windows CE».

По его словам, помимо азербайджанского, Aznav поддерживает и другие языки: «Интерфейс программы представлен на русском, английском, арабском, немецком, испанском, французском, итальянском, турецком и грузинском языках. Это упростит поиск адресов туристам и иностранным гражданам, прибывающим в нашу страну. Кроме того, в программе активна функция одометра. Посредством программы можно связаться и с другими пользователями».

Зампред также подчеркнул, что еще одной особенностью программы является наличие карт других стран: «Это страны Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки. Национальная система навигации включает 353 городов и поселков, 5 321 населенных пунктов, 759 227 зданий и построек, 77 972 объектов POI, 117 мостов, 558 наземных переходов, 521 радара и камеры».