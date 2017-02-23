Более 20 млн. человек в Южном Судане, Сомали, Йемене и на северо-востоке Нигерии живут на грани голода. Об этом заявил на специальной пресс-конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает ВВС.

По его словам, на гуманитарные операции в четырех странах необходимо более 5,5 млрд. долл. в год и, по меньшей мере, 4,4 млрд. долл. до конца марта, чтобы предотвратить катастрофу. Пока есть лишь 90 млн. долл. Гутерреш подчеркнул, что угроза касается не только перечисленных стран. Генсек отметил, что если немедленно не предпринять действий, голод распространится на другие государства: «Мы столкнулись с трагедией, и нельзя допустить, чтобы она превратилась в катастрофу».