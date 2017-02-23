Сближение Беларуси с Азербайджаном в последнее время в ущерб отношениям с Арменией – не случайность, пишет британский журналист и эксперт по Кавказу Томас де Ваал в своей статье, опубликованной на сайте Carnegie Europe.

По его мнению, выдача Минском Баку блогера Александра Лапшина – гражданинa России и Израиля – связана с натянутыми отношениями Лукашенко с российским руководством.

«Россия не будет страдать из-за этой ситуации, но оказывая любезность Азербайджану против Армении, Лукашенко демонстрирует отсутствие интереса к странам Евразийского экономического союза и ОДКБ, членом которых является не Азербайджан, а Армения», – пишет британский журналист.

По мнению британского эксперта, Александр Лукашенко начал расширять отношения с теми странами СНГ, которые не входят в приоритетные для Москвы региональные интеграционные объединения и сохраняют баланс между Россией и Западом.