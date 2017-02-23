Следственный комитет Армении завел уголовное дело по факту незаконного проникновения на автомобиле на территорию Министерства обороны.

Как сообают армянские СМИ, 23-го февраля в 00:20 по местному времени житель Еревана А. Епремян, находясь в нетрезвом состоянии, на своем личном автомобиле марки “Опель Астра” протаранил ворота входа номер 2 административного комплекса Минобороны Армении и на машине с нарушением установленного порядка незаконно проник на территорию оборонного ведомства РА.

Дежурный прапорщик контрольно-пропускного пункта из закрепленного за ним пистолета произвел восемь выстрелов в направлении автомашины, в результате чего гражданин А. Епремян не пострадал.

Ведется предварительное следствие. А. Епремян задержан.