Как сообщал ранее Минвал, главврач Клинического медицинского центра №1 («Семашко») Адалят Дадашов заявил, что в этой больнице всех пациентов лечат бесплатно, и что у них нет платный услуг. По словам главврача, в Клиническом медицинском центре №1 зарплата врачей составляет 220-250 манатов, медицинских работников – 150-160 манатов, а уборщиц – 110-120 манатов. Данное заявление А.Дадашова вызвало широкие обсуждения в обществе.

Сайт BakiPost взял комментарий по этому вопросу у члена комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Малахат Ибрагимгызы. Депутат сказала, что главврач прав:

«Разве люди не знают, что во всех здравоохранительных структурах государства услуги гражданам оказываются бесплатно? Наряду с этим, по поручению президента Ильхама Алиева население проходит «check up» в здравоохранительных учреждениях нашей страны. Мне не верится, что люди никак не могут поверить, что услуги в больницах являются бесплатными. Мне это кажется очень странным. Все знают, что с советского периода и по сей день медицинские услуги во всех государственных медучреждениях Азербайджана являются бесплатными».

Кроме того, депутат отметила, что те, кто пытаются создать мнение, что в госбольницах с пациентов берут деньги, преследуют какую-то цель: «Я уверена, что это так».