Вооруженные конфликты принесли слишком много страданий и разрушений на всей территории ОБСЕ, эти конфликты не имеют военного решения, об этом во время выступления на Совете Безопасности ООН заявил глава МИД Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

По словам дипломата, конфликты должны быть решены политическим путем.

«Как страна председатель, Австрия поддержит все попытки достижения мирного решения конфликта на пространстве ОБСЕ, в частности конфликтов в Грузии, Приднестровье и Нагорном Карабахе», — сказал Курц.