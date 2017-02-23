Сегодня состоится подписание соглашения в сфере оборонной промышленности между Азербайджаном и итальянской компанией Finmeccanica.

Как передает Тренд, об этом сказал в четверг журналистам министр экономического развития Италии Карло Календа на полях проходящего в Баку азербайджано-итальянского бизнес-форума.

По словам министра, сегодня в Азербайджане находятся четыре крупные итальянские компании, которые хотят инвестировать в эту страну. Это — вышеупомянутая Finmeccanica, которая является крупнейшей компанией Италии в сфере оборонной промышленности, а также металлургическая компания Danieli, самая крупная итальянская компания в сфере ореховодства Ferrero и телекоммуникационная компания Telecom Italia Sparkle.

Другими сферами сотрудничества, Календа назвал, энергетику, поставки итальянской продукции в Азербайджан.

Италия является одним из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана. Ее инвестиции в экономику Азербайджана составили порядка полмиллиарда долларов, причем основная их часть направлена в нефтяной сектор. Однако в последнее время обе страны активизировали сотрудничество. Так, к примеру, в конце 2016 года компании Baku Steel Company (Азербайджан) и Danieli (Италия) подписали соглашение о строительстве металлургического комплекса в Сумгайыте. Объем инвестиций в комплекс превысит 1,2 миллиарда долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Италией в 2016 году составил почти 1,9 миллиарда долларов, около 84 процентов из которых приходится на экспорт азербайджанской продукции в эту страну. Италия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана — в прошлом году она заняла третье место по общему объему торгового оборота с Азербайджаном и первое по импорту азербайджанской продукции.