Россия на «дагестанском направлении» стремится наказать Азербайджан, но в результате создает проблемы для самой себя

В истории кинематографа любой страны есть фильмы, которые «разобрали на цитаты». «Белое солнце пустыни», без сомнения, в их числе. «Гюльчатай, открой личико!», «У него гранаты не той системы», «Ты как здесь оказался, Саид? — Стреляли!», «Не трогай Джовдета» — все эти фразы узнаваемы без ссылок. В их числе, без сомнения, и «Таможня дает добро!». А образ старого таможенника Верещагина узнаваем настолько, что в его честь в России нарекли даже таможенный катер.

Только вот таможня «дает добро», как показывает практика, не всегда. Вот и теперь с российско-азербайджанской границы приходят неприятные новости. Так, 21 февраля Россельхознадзор не позволил ввезти на территорию Дагестана из Азербайджана 21 тонны ферментированного табака — по официальной версии, груз был заражен семенами карантинного сорняка — повилики. Задержали табак на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе. Неназванного владельца груза привлекли к административной ответственности.

Двумя днями ранее, 19 февраля, тот же Россельхознадзор на российско-азербайджанской границе доблестно задержал почти 19 тонн зеленого чая. Официальная причина – нарушение фитосанитарных требований. «Основанием для задержания стало выявление недостоверных данных в фитосанитарном сертификате и выявление карантинного объекта горчака ползучего (Rhaponticum repens)», — говорится в сообщении. Здесь тоже владельца груза привлекли к административной ответственности.

На первый взгляд, Россельхознадзор просто делает свою работу. Только вот такая «направленная бдительность» таможни и ее партнеров, как бы это помягче выразиться, вызывает вопросы. В особенности на фоне исторического опыта: российские надзорные органы доблестно выявляют «вредителей», «вредные примеси» и т.д. в продукции из стран, впавших в политическую немилость. «Опасными для здоровья» объявляли грузинское и молдавское вино, минеральную воду «Боржоми», норвежскую семгу, балтийские шпроты и многое другое. Вначале «лицом» этой политики считался тогдашний главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Затем он свой пост покинул, а вот методы остались. Во всяком случае, в «санкционных» продуктах что-то ужасно вредное обнаружили быстро. Теперь, похоже, настала очередь Азербайджана. Тем более что одними фурами дело не ограничивается.

Напомним: еще несколько дней назад социальные сети и СМИ Азербайджана обсуждали задержание в Дербенте нескольких сотен граждан Азербайджана. Разные источники называли различные цифры: от 200 до 400 человек. Региональное издание газеты «Версия» уточняет: «…Пока глава дагестанского МВД Абдурашид Магомедов на встрече с представителями различных диаспор, проживающих в республике, призывал к соблюдению законности, в Дербенте шли массовые облавы на мигрантов. Людей задерживали повсюду – на рынках, стройках, по адресам проживания. Лиц «иностранной наружности» останавливали якобы для проверки документов. После, ничего не объясняя, забирали у них паспорта и отправляли в городское управлении полиции. В числе задержанных оказались в основном граждане Азербайджана. Подозреваемых в нарушении российских законов оказалось настолько много, что мест в камерах оказалось недостаточно. Кому пришло в голову решение закрыть их внутри спортзала МВД, пока не известно, но людей там продержали достаточно долго». В ситуацию вмешались власти Азербайджана, арестованных вскоре отпустили. Словом, случайностей слишком много, чтобы их можно было назвать случайностями.

«Дипломатия фур» в ответ на Лапшина

Честно говоря, можно догадаться, за что в России вдруг решили «примерно наказать» Азербайджан. Прежде всего, Президент Ильхам Алиев провел успешные переговоры в Брюсселе, где было объявлено о начале переговоров по подготовке нового соглашения между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава государства подтвердил, что Азербайджан полон решимости добиться реализации проекта «Южного газового коридора», а этот проект лишает российский «Газпром» статуса монополиста на газовом рынке юга Европы. Наконец, в Баку, невзирая на всю истерику МИД России, добились экстрадиции скандального блоггера Александра Лапшина, который решил, что лучший способ саморекламы — это демонстративно нарушить границы и законы Азербайджана.

Самое же примечательное, что все эти мелкие придирки полностью укладываются в представления Москвы об Азербайджане. Согласно которым, Азербайджан — это такой длинный овощной прилавок, население здесь живет исключительно за счет работы на московских рынках, а значит, облавы на «нелегалов», главным образом на все тех же рынках, и мелочные придирки на таможне к фурам, пересекающим российско-азербайджанскую границу — это лучший способ «надавить» на Азербайджан. Причем обозначил эти представления не кто иной, как Владимир Путин в ходе своего визита в нашу страну в 2013 году, обмолвившись о «миллионе азербайджанцев», которые будто бы зарабатывают на жизнь в России.

Уличать в неточности президента целой страны как-то неловко. Но тем не менее эксперты уже тогда предупреждали: цифры, названные Владимиром Владимировичем, безнадежно устарели — и это в лучшем случае. В самом деле, в начале девяностых, когда в Азербайджане безработица доходила до пугающих 49%, нечто подобное еще могло иметь место, но сегодня, когда в Азербайджане за 10 лет открылось более миллиона рабочих мест? Да и существующая в России «чернофобия» и «кавказофобия» тоже принесла свои плоды: после каждой серии облав на рынках или же после того, как московские «скинхеды» в очередной раз «срывались с поводка», кто-то считал за лучшее «переориентироваться на другие направления».

Только вот расставаться со своими заблуждениями в РФ не спешат. И уже в декабре 2016 года российский вице-премьер Дмитрий Рогозин на переговорах в Баку заявит, как он быстро и оперативно решил вопрос со все теми же овощными фурами, которые вдруг стали задерживать на том же КПП «Яраг-Казмаляр». Такая вот «дипломатия фур», которую Москва использует и в качестве кнута, и в качестве пряника. Это, конечно, тот случай, когда уместно процитировать еще одну фразу из «Белого солнца пустыни»: «За державу обидно». Только вот…кому в результате авторы «дипломатии овощных фур» создали проблемы?

Московские иллюзии и дагестанские реалии

Возможно, конечно, что в Москве и впрямь были уверены: стоит только дать команду «Фас!», ну, скажем, Россельхознадзору и тормознуть пару «большегрузов» на КПП «Яраг-Казмаляр», как в Азербайджане перепугаются до смерти, остановят проект Южного газового коридора, а Лапшина на том же спецсамолете отправят в Москву, но уже без конвоя и наручников. Но в реальности все оказалось не совсем так. Точнее, совсем не так. Конечно, Россия для азербайджанской агропродукции — рынок выгодный и традиционный, но далеко не единственный. И если дорога в Россию и в прямом, и в переносном смысле окажется перекрыта, в Азербайджане переориентируют бизнес на другие направления. А эксперты советуют вспомнить события зимы 1994 года, когда на основе бездоказательных обвинений, будто бы Азербайджан оказывает помощь чеченским боевикам, РФ ввела против нашей страны транспортную блокаду, полностью перекрыв воздушное, автомобильное и железнодорожное сообщение. Только вот в результате поставить Азербайджан на колени не удалось, а проект ТРАСЕКА получил такой толчок, о котором его авторы не могли даже мечтать. Сегодня наличествует налаженная «широтная» транспортная инфраструктура, Азербайджан через грузинские порты Черного моря без труда выходит на рынки Украины, Беларуси, стран Евросоюза…Закрытие для граждан Азербайджана рынка труда в России, особенно если речь идет о Дагестане -тем более не проблема.

Другое дело — последствия для самой России. Особенно с учетом региональной специфики. Где лучше не забывать несколько основных особенностей. Во-первых, Дагестан — регион,так сказать, проблемный. Здесь наличествуют и внутренние трения, и коррупция, и джихадистское подполье, и самое главное, бедность и безработица. Во-вторых, политические проблемы Дагестана, включая то же джихадистское подполье, подпитываются проблемами социальными. Для решения которых далеко не в последнюю очередь необходимы реальные инвестиции. А в-третьих, Азербайджан — один из немногих инвесторов, готовых вкладывать реальные деньги в неспокойный и бедный Дагестан и другие регионы Северного Кавказа. И вот этого инвестора Москва рискует из Дагестана «выдавить — со всеми вытекающими. Цена стремления «отомстить» за укол в державное самолюбие в деле Лапшина оказывается слишком высокой. Большего подарка дагестанским «джихадистам», чем выдавливание из региона реального инвестора, трудно себе представить. И это не единственный такого рода «подарок».

Внутриполитическое проявление внешнеполитических реалий

Об этом в Москве не принято говорить вслух, но отношения Москвы и Баку вряд ли получится рассматривать «в отрыве» от отношений той же Москвы и Еревана. И от политики РФ в отношении карабахского конфликта. Где премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, приехав по горячим следам апрельских боев сначала в Ереван, затем в Баку, прямо в роскошных интерьерах бакинского аэропорта «Гейдар Алиев» рассуждает в интервью, что не надо, мол, делать в урегулировании конфликта резких шагов, пусть лучше сменится три-четыре поколения, а потом посмотрим.

И вот тут уже нельзя не заметить: Карабах- не единственный и даже не самый очевидный пример, где РФ открыто поддерживает вооруженный сепаратизм и силовую перекройку чужих границ. Есть еще Крым, Донбасс, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье…Каждый такой пример в отдельности и все они вместе — красноречивое свидетельство, что выдвигать сепаратистские лозунги в принципе можно, и что уж там написано в законе -не суть важно. Главное, надо запастись достаточным количеством оружия и найти надежных внешних покровителей.

И самое страшное, что вооруженное подполье в том же Дагестане, включая «джихадистов», присягнувших на верность ИГ, получают сегодня солидную внешнюю «подпитку» деньгами и оружием. И не от стран, у которой с РФ весьма натянутые отношения, а от самого что ни на есть верного союзника и «форпоста» -Армении.

Нет, конечно, формально в Ереване оказывают поддержку группировкам, которые пытаются разжечь сепаратистские мятежи на севере Азербайджана. Причем поддержка эта, напомним, в 1994 году включала в себя подготовку боевиков «Садвала» на объектах спецслужб Армении с дальнейшей их заброской в Баку, где они уже устраивали взрывы в метро с десятками жертв. Затем обещали обучать «добровольцев» из числа представителей национальных меньшинств Азербайджана в «военном училище имени Суворова и Мадатова», которое собирались открыть в оккупированном Карабахе.

Формально, конечно, РФ в такой деятельности участия не принимала. Но и не пыталась пресечь столь опасную самодеятельность своего «форпоста».

Только вот при этом в Москве, похоже, забыли простую истину: «закачка» технологий, денег и оружия в вооруженное подполье — игра опасная. Потому как потом их распространение невозможно проконтролировать. И уже с 1996 года метро начинает взрываться уже в Москве. Словом, Дагестан превратился для РФ в этакий «полигон ошибок» на азербайджанском направлении. Где кремлевские «политтехнологи» хотели накидать камней в азербайджанский огород, а в результате роняют их себе на ноги.

Нурани, специально для Minval.az