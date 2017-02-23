Начальник полицейского управления Нью-Йорка Джеймс О’Нил обратился к Конгрессу с просьбой возместить из федерального бюджета США $25,7 млн, которые власти крупнейшего мегаполиса страны потратили на охрану принадлежащего президенту Дональду Трампу небоскреба.

Как передает ТАСС, письмо О’Нила законодателям было опубликовано в среду.

Шеф полиции обратился к сенаторам и конгрессменам, представляющим американский штат Нью-Йорк. Он напомнил, что правоохранительные органы сразу же после победы кандидата от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2016 года взяли под усиленную охрану небоскреб Trump Tower, который находится в центре нью-йоркского района Манхэттен.

Это высотное здание является штаб-квартирой бизнес-империи Трампа. В нем политик жил до инаугурации, состоявшейся 20 января, а некоторые члены его семьи и до сих пор большую часть времени проводят в небоскребе.

Начальник полицейского управления подчеркнул, что обеспечение безопасности в здании и на прилегающей к нему территории стало «беспрецедентной задачей». О’Нил констатировал, что стражи порядка мегаполиса в настоящее время не только должны выполнять свои каждодневные обязанности, но и дежурить у Trump Tower, где, в частности, регулярно бывают супруга Трампа Меланья и их 10-летний сын Бэррон.

По подсчетам властей города, полиция и пожарная служба в общей сложности потратили уже $25,7 млн на охрану здания. О’Нил указал, что в дальнейшем нью-йоркские пожарные будут тратить на эти же цели примерно $4,5 млн в год, а полицейские — от $127 тысяч до $146 тысяч ежедневно. Расходы значительно возрастут в те дни, когда Трамп будет приезжать в родной город из Вашингтона, где он живет сейчас.

В ноябре 2016 года мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также заявил, что планирует обратиться к федеральным властям США с просьбой взять на себя часть расходов по обеспечению безопасности Trump Tower. Он указал тогда, что для охраны небоскреба и регулирования движения автомобилей вблизи здания каждый день выделяют более 50 сотрудников полиции.

Де Блазио отметил тогда, что усиленная охрана Trump Towerсоздает трудности для многих жителей мегаполиса, поскольку власти теперь чаще организуют пропускные пункты и ограничивают движение автомобилей в центре города, создавая пробки и затрудняя работу магазинов, а также различных учреждений.