Руководство министерства обороны в связи с интенсификацией провокаций со стороны Вооруженных сил Армении, а также в целях оценки уровня боевой подготовки наших подразделений, посетило прифронтовую зону.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Представленные министру обороны разведданные свидетельствуют о том, что враг вновь осуществляет меры по перегруппировке войск, а также сосредоточению артиллерийских систем и другой крупнокалиберной техники на нашей передовой линии обороны. Это дает основание полагать, что целью врага является эскалация напряжения.

Руководство министерства обороны в целях предотвращения очередных провокаций Вооруженных сил Армении дало конкретные поручения нашим войскам, расположенным на передовой линии, по осуществлению жестких и категоричных мер в отношении врага.

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя 60 и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 51 раз.