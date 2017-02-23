Сегодня в Баку проходит III заседание Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает АПА, на заседании с вступительной речью выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В заседании принимают участие заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган, спецпредставитель премьер-министра Великобритании по торговле с Азербайджаном баронесса Эмма Николсон, вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович. В состав делегации ЕС также вошли представители Еврокомиссии Бернард Бирверт, Андрас Розмер, Курт Глайзер и глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Страны-участницы проекта на заседании представляют заместитель премьер-министра, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, министр окружающей среды и энергетики Греции Георгиос Статакис, заместитель министра энергетики и промышленности Албании Илир Бежтжа, министр энергетики Болгарии Николай Павлов, представители болгарских компаний Bulgarian Energy Holding, Bulgargaz, İGB, министр экономического развития Италии Карло Календа, министр экономики Черногории Драгица Секулич, министр охраны окружающей среды и энергетики Хорватии Славен Добрович, министр внешней торговли Боснии и Герцеговины Мирко Сарович. Кроме того, Сербия, Румыния, Венгрия, Чехия, Польша и Украина представлены послами этих стран в Баку.

В заседании Консультативного совета по ЮГК также принимают участие представители международных финансовых организаций: Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, германского банка KfW, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития.

Среди участников мероприятия также необходимо отметить гендиректора проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) Салтука Дюзйола, главного исполнительного директора Трансадриатического трубопровода (TAP) Яна Брэдшоу, регионального президента BP Гордона Биррела. Также ожидается участие представителей SNAM и Total.

Заседание Консультативного совета пройдет по четырем сессиям. В рамках первой сессии будут заслушаны отчеты о работе, проделанной в рамках проекта Южного газового коридора, на второй сессии выступят министры стран, привлеченных к реализации проекта. Третья сессия будет посвящена вопросам финансирования проекта, четвертая сессия — вопросам расширения Южного газового коридора и проекту строительства Ионическо-Адриатического газопровода.

По итогам заседания будет подписана совместная декларация. Затем состоится пресс-конференция при участии министра энергетики Азербайджана Натига Алиева и М.Шевчовича.

Напомним, что первое заседание Консультативного совета Южного газового коридора состоялось в Баку в феврале 2015 года, второе – в феврале 2016 года в Баку.





