В Instagram появилась функция, которая позволяет размещать до десяти фото и видео в одном посте, передает ТАСС.

Функция станет доступна для всех пользователей платформы в течение ближайших недель.

В отличие от Instagram Stories, которые исчезают через 24 часа, новый формат постов останется в профиле.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо перейти в раздел для публикации поста и нажать на новый специальный значок, чтобы загрузить несколько фото и видео. Фотоматериалы можно редактировать — добавить один фильтр для всех снимков или отредактировать каждый снимок в отдельности. Также можно менять порядок следования загружаемых материалов или удалять их.

Подпись и геолокация будет отображаться для всех постов сразу. То же касается лайков и комментариев – они будут видны для одного общего поста со всеми снимками. При просмотре постов нового формата в ленте, пользователь увидит голубые точки внизу поста. Нужно провести пальцем, чтобы просмотреть все фото и видео.