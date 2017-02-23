Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 51 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селах Алибейли, Агбулаг и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.