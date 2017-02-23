Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 23 февраля установлен на уровне 1.7447 маната, а евро — 1.8426 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 23 февраля установлен на уровне 1.7447 маната, а евро — 1.8426 маната.
Дата: 2017/02/23 9:28
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
392
В Лерике произошел обвал снега.
Председатель колхоза им. Никитина: На земельный пай пусть никто не рассчитывает
«Трансанатолийский трубопровод, фундамент которого мы заложили вместе с президентом Турции Раджабом Таййыпом Эрдоганом, стал поворотным моментом проекта
24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без
Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) сегодня представил общественности AzNav — первую национальную систему навигации.
Малахат Ибрагимгызы не верится, что люди никак не могут поверить, что услуги в больницах являются бесплатными
Вооруженные конфликты принесли слишком много страданий и разрушений на всей территории ОБСЕ, эти конфликты не имеют военного
Россия на «дагестанском направлении» стремится наказать Азербайджан, но в результате создает проблемы для самой себя
Сегодня состоится подписание соглашения в сфере оборонной промышленности между Азербайджаном и итальянской компанией Finmeccanica.