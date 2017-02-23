Администрация президента США Дональда Трампа отменила предписание его предшественника Барака Обамы для государственных школ о туалетах для трансгендеров, следует из заявления пресс-службы Минюста.

Как передает РИА Новости, ранее администрация Обамы выпустила директиву для государственных школ, согласно которой учебные заведения должны позволить школьникам-трансгендерам выбирать туалетные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность.

«Министерство юстиции и министерство образования отменило сегодня руководство для учебных заведений, выпущенное в 2015-2016 годах… по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола», — говорится в сообщении.

«Министерство юстиции обязано обеспечивать соблюдение закона. Предыдущие документы не содержат достаточного юридического анализа и не объясняют, каким образом данная интерпретация согласуется с языком закона», — сообщается в заявлении генпрокурора США Джеффа Сешнса, слова которого приводит Минюст.

Одиннадцать штатов: Техас, Алабама, Висконсин, Теннесси, Аризона, Мэн, Оклахома, Луизиана, Юта, Джорджия, Западная Виргиния — обвинили администрацию Обамы в попытке превратить школы и рабочие пространства в «лаборатории для массового социального эксперимента». Иск был подан в суд американского города Уичито-Фолс, штат Техас.

Это предписание было выпущено на фоне скандала о законе в Северной Каролине, который требует, чтобы люди пользовались общественными туалетами исключительно в соответствии со своим полом при рождении. Этот закон вызвал опасения относительно дискриминации людей, чья гендерная идентификация не совпадает с биологическим полом.

Минюст США потребовал от штата отменить закон, ссылаясь на основополагающий закон 1964 года о гражданских правах. Штат в свою очередь подал в суд, требуя признать требование министерства незаконным. Теперь противоборствующие стороны встретятся в суде в ходе сразу двух судебных процессов.