Правительство Японии направило по дипломатическим каналам протест России после заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о намерении Москвы разместить дивизию на Курильских островах в 2017 году.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

«Протест был направлен по дипломатическим каналам 22 и 23 числа. Прискорбно, если ВС России усилят военное присутствие на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды). Это идет вразрез с позицией нашего государства», — подчеркнул Суга на пресс-конференции.

Министр обороны России, выступая в Госдуме РФ, в среду заявил, что ведомство рассчитывает «в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе». В частности он подчеркнул, что «продолжается активная работа по защите Курил», где в этом году также «должна разместиться дивизия».