Члены Комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 31 января — 1 февраля пришли к мнению, что ситуация в экономике страны улучшается и предложения президента США Дональда Трампа по экономической политике помогут ускорить рост, в связи с чем Центробанк сможет повысить процентные ставки достаточно скоро, следует из протокола заседания регулятора, передает РИА Новости.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам первого в 2017 году заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75%. Кроме того, регулятор отметил некоторые улучшения в состоянии экономики страны с момента своего последнего заседания, но не стал сигнализировать о скором очередном повышении ставки.

«При обсуждении перспектив денежно-кредитной политики на предстоящий период многие участники высказали мнение, что было бы целесообразно повысить ставку снова достаточно скоро, если поступающая информация о рынке труда и инфляции будет соответствовать или окажется лучше ожиданий, или если вероятность достижения максимальной занятости и роста инфляции к целевой отметке комитета увеличится», — говорится в документе.

Некоторые члены регулятора отметили, что продолжение ужесточения монетарной «своевременно, возможно, на предстоящей встрече» позволит комитету более гибко реагировать на последующие изменения в экономических условиях. Ряд представителей ФРС также поднял вопрос о возможности более «ястребиных» действий при резком росте инфляции и падении уровня безработицы. Они не исключили, что в таком случае Центробанку придется повысить процентную ставку быстрее, чем предполагается сейчас, чтобы компенсировать инфляционное давление.

Не осталась без внимания ФРС и политика Трампа, которая предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов. Эти меры могут ускорить рост экономики США и способствовать увеличению инфляции к целевому уровню в 2%. «Большинство участников отметили повышенную неопределенность в отношении размера, состава и сроков возможных изменений в фискальной и других направлениях государственной политики, а также их влияния на экономику и инфляцию в среднесрочной перспективе, и они посчитали, что потребуется какое-то время, чтобы перспективы стали более ясными», — следует из протокола.

В итоге за сохранение монетарной политики страны на нынешнем уровне единогласно проголосовали все члены Комитета, в том числе председатель ФРС Джаннет Йеллен. Следующее заседание регулятора состоится 14-15 марта.