Было это почти двести лет назад в такой же февральский день, точнее 10-го февраля по старому стилю и 22-го по-новому. В деревне Туркманчай был подписан мирный договор между Российской империей и Ираном, завершивший русско-персидскую войну 1826—1828 годов. А по сути, была заложена мина замедленного действия, которая взорвалась в Карабахе в 1988-ом. Таким образом, в основе трагических дат армянской оккупации Шуши, Ханкенди, Ходжалы, Аскерана, Ходжавенда, Агдаре, Лачина, Кельбаджара, Джебраила, Физули, Губадлы, Зангелана кроется 22 февраля – роковой день, с которого началась тотальная фальсификация истории Южного Кавказа.

Это трагическая для азербайджанского народа дата, с которой был дан старт для реализация коварных планов по созданию Армении – нового государственного и этнополитического образования из переселенцев-армян на завоеванных Россией исконно азербайджанских землях. Между 1828-ым и 1988-ым годами прошло 160 лет. Столько времени понадобилось для завершения процесса этнического искажения Южного Кавказа, в ходе которого азербайджанцы, жившие на землях своих предков-огузов, трижды подвергались беспощадной этнической чистке со стороны экстремистского крыла армянств в 1905-1907-ом, 1918-ом, 1988 гг.

Между тем на Кавказе такой страны, как Армения, не было. И подтверждение этому доводу мы находим у самих же армянских ученых, среди которых основатель армянской сравнительной историографии Антон Мадатья Гарагашьян, член-корреспондент Петербургской Академии Наук Керопе Патканов, корифей арменистики, профессор Санкт-Петербургского университета Николай Адонц, академики АН Армянской ССР Манук Абегян и Григорий Капанцян, профессора Бахши Ишханян, Левон Меликсет-Бек, Мкртич Нерсисян, американские профессора-арменисты Ричард Ованнисян, Рональд Суни, Нина Гарсоян. Ложь о превалировании армян на Кавказе до заключения Туркманчайского договора развенчал, в частности, профессор Колумбийского университета Джордж Бурнутян и др. А академик Сурен Еремян и профессор Алексей Сукиасян констатируют, что правый берег Албании – провинции Арцах и Утик – истинные албанские территории.

В то время как тайный советник Христофор Лазарев, брат полковника Лазаря Лазарева — приснопамятного организатора переселения армян из Персии в Эриванское, Нахчиванское и Карабахское ханства — представил царю Николаю I проект создания Армянской области, удельный вес азербайджанского населения в Эриванском ханстве составлял 75,6 процента. Между тем через 13 дней после первого исхода армян из Ирана – 21 марта 1828 года – на месте упраздненных Эриванского и Нахичеванского ханств была создана область, которую назвали Армянской вопреки тому, что титульной нацией были азербайджанцы. Императорский указ гласил: «Согласно договору, заключенному с Ираном, повелеваю Эриванское и Нахчиванское ханства, присоединенные к России, отныне именовать Армянской областью и включить в наш титул. Об устройстве этой области и положениях ее управления высший сенат получит необходимые указы в свое время».

За истекший период написаны сотни статей и книг об историческом значении и последствиях Туркманчайского мирного договора, о первом акте деэтнизации азербайджанцев, но при этом никогда не обозначался главный ПОДЛОГ. Речь идет о нелегитимности императорского указа! Многие думают, что Нахчиванское и Эриванское ханства было ликвидированы в феврале сразу после подписания Турманчайского договора. Но мало кто знает, что ПЕРСИДСКИЙ ШАХ НЕ РАТИФИЦИРОВАЛ МИРНЫЙ ДОГОВОР ВПЛОТЬ ДО 7 ОКТЯБРЯ РОКОВОГО 28-ГО ГОДА. Несмотря на это, уже в марте азербайджанские ханства были переименованы в Армянскую область!

Вполне вероятно, что заправилы этой фальсификации из числа армянских политиканов, как семейство Лазаревых и иже с ними, позаботились о гербе Армянской области именно в целях укрепления подпорок кощунственного подлога. Через пять лет, когда 40 тыс армянских пересмеленцев из Ирана, пустили корни на исконно азербайджанских землях, был подготовлен герб, так же сколоченный по лживым лекалам армянских экспансионистов. В нижней части герба была изображе­на гора Агрыдаг (Арарат) на фоне короны и монастыря Эчмиадзин, а в верхней – рос­сийский двуглавый орел. Этот символический знак отличия был ут­вержден николаевским указом 27 февраля 1833 года с целью подчеркнуть принадлежность данной тер­ритории армянам.

Обратите внимание на изображение Эчмиадзина на гербе нелегитимной Армянской области. В этом кроется другая фальсификация. Дело в том, что на Кавказе до середины XV века не было армянского церковного престола. После переселения престола из Киликии на Южный Кавках по разрешению правителя государства Каракоюнлу Джаханшаха и обоснования в албанских церквях армянский католикос экспортировал из Передней Азии на новую землю обитания и экзоним Эчмиадзин. Так называлась деревянная церквушка, построенная в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции.

Увы, сегодня весь мир убежден, что эта древняя церковь изначально существовала на Южном Кавказе в современной Армении, хотя это ложь, имеющая твердую доказательную базу. К сожалению, фальсификация упрочилась в умах как устойчивый стереотип, а все потому, что в этой лжи изначально была заинтересована Российская империя. На эту истину проливает свет американский историк Пол Верт, который в статье «Армянский католикос на перекрестке внутренней и внешней политики Российской империи» четко обозначает политические интересы царизма. Цитирую: «Присоединение Восточной Армении в 1828 году пе­реместило престол католикоса — монастырь Эчмиадзин — в пре­делы России, а самого патриарха превратило в подданного рос­сийского императора. Поскольку католикос имел исторические основания претендовать на духовную власть над всеми привержен­цами Армянской апостольской (Григорианской) церкви, где бы они ни проживали, имперское правительство получало беспреце­дентный инструмент воздействия на армянские общины Персии и Турции. В течение XIX столетия оно прилагало большие усилия для поддержания и повышения престижа католикоса в целях рас­ширения российского влияния за южными границами».

Вот где, как говорится, собака зарыта. И, к сожалению, она зарыта слишком глубоко.

Шелале Гасанова