Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала страницу советника президента России по интернету Германа Клименко. Об этом сам Клименко сообщил на своей странице в другой соцсети — «ВКонтакте».

Он приложил уведомления от Facebook. В одном из них говорится, что доступ к материалам, которые Клименко опубликовал на своей странице, закрыт, поскольку нарушены авторские права.

Советник президента пояснил, что речь идет о перепостах публикаций пользователя Сталика Ханкишиева, с которым он в последние дни спорил в соцсети. «Сталик таки добился своего. ФБ забанил меня и перехожу во вконтакт. Прошу уведомить френдов в ФБ и спасибо передайте Сталику», — написал Клименко на своей странице во «ВКонтакте».