Азербайджан объявил в международный розыск членов Европейского парламента (ЕП) Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия) за наблюдение за «референдумом» в Нагорном Карабахе, сообщает Генеральная прокуратура республики.

«В отношении членов Европарламента возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, в частности, по подозрению в незаконном посещении Нагорного Карабаха с целью участия в так называемом «референдуме» 20 февраля в качестве «наблюдателей»», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, в вину европейским парламентариям инкриминируется ведение пропаганды сепаратистского образования под названием «Нагорно-Карабахская Республика», незаконное участие в мероприятиях, организованных на этих территориях, и преподношение незаконного образования на оккупированных территориях Азербайджана в качестве независимой республики.

«Суд принял решение об аресте Ф.Энгеля, Э.Теохаруса и Я. Штетины, они объявлены в международный розыск по линии «Интерпола», — отмечается в сообщении.

Также Генеральная прокуратура Азербайджана по различным статьям УК АР возбудила уголовное дело в связи с проводимыми сотрудником института молекулярной биологии национальной академии наук Армении Левоном Епископяном, исследователем Национального научного музея естествознания Испании Йоланда Фернандесом Халво, директором «Азохского проекта» британского музея Бланфорд Таню Кинг и научным работником Лондонского музея естествознания Питером Эндрю с 2002 года археологическими раскопками в Азыхской пещере, расположенной на оккупированных территориях Азербайджана.

В сообщении также отмечается, что Национальный музей естествознания и Министерство науки и технологии Испании, университет Голуэй Великобритании и лондонский филиал Armenian General Benevolent Union подозреваются в оказании финансовой и других видов помощи раскопкам.

В настоящее время изучается соответствие указанной деятельности законодательству Азербайджана и нормам международного гуманитарного права, сообщили в Генпрокуратуре.