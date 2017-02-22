Два человека погибли в Гяндже в результате отравления газом.
Как передает АПА, тела двух сестер, Рены Набиевой (1939 г.р.) и ее сестры Захры Абдуллаевой (1960 г.р.) были найдены в частном доме.
По факту ведется расследование.
Два человека погибли в Гяндже в результате отравления газом.
Как передает АПА, тела двух сестер, Рены Набиевой (1939 г.р.) и ее сестры Захры Абдуллаевой (1960 г.р.) были найдены в частном доме.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/02/22 22:46
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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