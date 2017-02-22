Председатель Комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий поздравил первую леди Мехрибан Алиеву с назначением на должность Первого вице-президента Азербайджана.

По словам российского депутата, Мехрибан Алиева чрезвычайно много сделала для укрепления азербайджанской государственности, будучи и первой леди Азербайджана, и депутатом Милли Меджлиса страны.

«Особо хотел бы отметить ее деятельность на посту руководителя Фонда Гейдара Алиева, что серьезно укрепило позиции страны в культурной и гуманитарной сфере», — цитирует Л.Слуцкого пресс-служба комитета Государственной думы.

Он также выразил надежду, что с назначением Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом будет развиваться и укрепляться российско-азербайджанское сотрудничество во всех его сферах.