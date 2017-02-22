Парламент Шотландии принял резолюцию в связи с Ходжалинской трагедией.

Как сообщили АПА в пресс-службе Милли Меджлиса, в начале февраля этого года при согласии всех политических партий представленных в парламенте Шотландии, было решено дать политическую оценку Ходжалинской трагедии, и в преддверии 25 годовщины Ходжалинского геноцида текст решения о придании политической оценки этим событиям был опубликован на сайте парламента.

Обязательная часть членов парламента Шотландии, внеся свои имена в текст проекта резолюции, оказали поддержку для принятия резолюции.

Копия резолюции была сегодня предоставлена делегации Азербайджана руководителями парламента Шотландии и всеми руководителями представленных в парламенте политических фракций. Делегацию Азербайджана в парламенте Шотландии представляли посол Азербайджана в Великобритании Тагир Тагизаде, руководитель рабочей группы по межпарламентским отношениям с Великобританией депутат Джаваншир Фейзиев, руководитель общины азербайджанцев в Шотландии Фуад Алекберов и сотрудники посольства.