Российский певец Филипп Киркоров заявил, что разочаровался в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Он призвал не ехать «туда, где нас не ждут», передает kp.ru в среду, 22 февраля.

«После того, что произошло в прошлом году, не вижу никакого смысла в участии в этом конкурсе», — отметил Киркоров. Он подчеркнул, что на прошлом соревновании судьи необоснованно поставили «непонятно на каком основании» певцу Сергею Лазареву нули.