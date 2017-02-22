Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики Болгарии Николаем Павловым, которая будет участвовать на III заседании Консультативного совета «Южного газового коридора».

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве энергетики, на встрече, проходящей с участием компаний Bulgarian Energy Holding, Bulgargaz, IGB и Министерства энергетики Болгарии, были проведены обсуждения вокруг факторов, делающих необходимым очередное заседании Консультативного совета «Южного газового коридора», ситуации с реализацией проекта и перспектив его расширения в будущем.

Н,Алиев оценил столь широкое представительство как показатель хорошего отношения к проекту «Южный газовый коридор» и назвал энергетическое сотрудничество важным направлением двусторонних отношений. Своевременная реализация проекта «Южный газовый коридор» в значительной степени зависит от взаимоотношений сотрудничающих стран. Позиция Болгарии в этом проекте очень важна, а интерконнектор Греция-Болгария (IGB) расширит географию транспортировки азербайджанского газа.

Н.Павлов, в свою очередь, отметил, что посредством IGB Болгария в 2020 году начнет получать ежегодно 1 млрд. кубометров газа в год с месторождения «Шахдениз». Кроме этого, до мая 2019 года планируется начать строительство интерконнектора Болгария-Сербия и ввести его в эксплуатацию до конца 2020 года. Таким образом, будет обеспечено существенное расширение «Южного газового коридора» за счет газа с азербайджанского месторождения «Абшерон» и других месторождений, а также за счет дополнительных соединительных газопроводов.

На встрече также был проведен обмен мнениями по проекту газохранилища «Балкан» и по поводу участия Азербайджана на болгарском рынке нефтепродуктов.