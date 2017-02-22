Для находящего под арестом в Азербайджане блогера Лапшина наняли нового адвоката.

Как сообщил АПА пресс-секретарь посольства России в Азербайджане Денис Апашкин, интересы Лапшина будет защищать адвокат, которого наняли члены его семьи.

Он также заявил, что они обратились в соответствующие структуры для того, чтобы была назначена встреча с блогером: «После того, как будет получено соответствующее разрешение, мы вновь встретимся с ним».

Отметим, что Александр Лапшин, имеющий гражданство нескольких государств, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.