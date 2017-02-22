Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Рамина Ханмурадова обвиняемого в участие в боях в составе ИГ и в других террористических группировках.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова подсудимому был вынесен приговор.

Согласно приговору Р.Ханмурадов приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Согласно обвинению, Рамин Ханмурадов обвинялся в создании не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также в участим в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением, а также в привлечении граждан Азербайджана или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджане, к вооруженным конфликтам за пределами Азербайджана с целью распространения религиозных учений под видом исполнения религиозных обрядов, либо на почве религиозной вражды, либо в проведении военных учений с этой целью, либо в создании действующей с этой целью устойчивой группы или руководство такой группой

Было установлено, что Р.Ханмурадов в 2013-2015 годах участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований ИГ, а также в террористических организациях «Джабхат Аль Нусра» и «Джунду Шам» на территории Ирака и Сирии.