Представители посольства РФ в Азербайджане убедились в том, что права находящегося под следствием в бакинском СИЗО блогера Александра Лапшина соблюдаются в полном объеме, жалоб на условия содержания у него нет, сообщил РИА Новости в среду пресс-атташе посольства Денис Апашкин.

В конце 2016 года Лапшин, имеющий гражданство РФ и Израиля, был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Это решение поочередно оставили в силе Минский городской и Верховный суд Белоруссии. В начале февраля блогер спецрейсом был доставлен в Баку. Посол РФ в Белоруссии заявил, что Москва продолжит предпринимать шаги для освобождения Лапшина.

«Предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики следственные действия в отношении Александра Лапшина продолжаются. Его защита обеспечивается частным адвокатом, нанятым семьей. Вопрос о привлечении еще одного адвоката с российской стороны пока не рассматривается. Девятого февраля Александра посетили представители посольства, которые на месте убедились, что его права как обвиняемого соблюдаются в полном объеме. Каких-либо жалоб на условия содержания Александр при встрече не высказал», — сказал Апашкин.

По его словам, очередное посещение Лапшина консульскими должностными лицами состоится после получения соответствующего разрешения, о котором российская сторона уже запросила власти Азербайджана.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы». Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.