«Ходжалинская трагедия была самой страшной резней за 30-летнюю историю нагорно-карабахского конфликта»

Как сообщает АПА со ссылкой на «reliefweb.int», об этом на посвященном неурегулированным конфликтам в Европе заседании Совбеза Организации объединенных наций заявил глава постоянного представительства Азербайджана в ООН Яшар Алиев.

Он отметил, что в результате Ходжалинской резни были убиты, ранены и взяты в плен сотни людей. Я.Алиев сказал, что присутствие армянских вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной напряженности и инцидентов, а также главным препятствием на пути мирного урегулирования конфликта.

Подчеркнув неприемлемость «статус-кво», дипломат отметил, с первого дня война велась на территории Азербайджана. Яшар Алиев назвал проведение незаконного «референдума» с целью изменения названия нагорно-карабахского региона провокационным шагом Армении. «Руководство Армении должно осознать, что оккупируя территорию другого государства, проблему решить нельзя», — подчеркнул он.