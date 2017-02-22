Российский дипломат Виталий Чуркин, пытаясь спасти свою карьеру после прихода к власти в России Владимира Путина, превратился в настоящее чудовище.

Соответствующее мнение в колонке для «Главреда» выразил журналист Виталий Портников.

«До середины 90-х это был молодой современный дипломат, соратник Андрея Козырева, любимец журналистов. По мере усиления в МИДе гвардии старого чекистского оборотня Евгения Примакова он все больше отходил на второй план», – отмечает Портников.

В 2003 году Чуркина отправили в резерв, что было логично для судьбы бывшего сокурсника первого главы МИД ельцинской России Андрея Козырева. Окончательная трансформация Чуркина произошла, когда новый министр Сергей Лавров отправил его в ООН.

«Чудовище, которое не смогло справиться с собственным страхом – что опять припомнят учебу с Козыревым, чрезмерную демократичность в 90-е. То, что он говорил во время войны в Грузии, аннексии Крыма, войны на Донбассе, уничтожения Алеппо… Это не было за гранью дипломатии, это было за гранью добра и зла» – отметил журналист.

По словам Портникова, попытка Чуркина сохранить свою карьеру при Путине превратило некогда настоящего дипломата в шута и палача.