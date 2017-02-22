Финансово-экономический журнал Forbes оценил доходы российских миллиардеров в «кэше» от продажи активов и дивидендов за 2016 год. Речь идет не о условной оценке имущества, а о реальных доходах за прошлый год в «живых» деньгах до вычета налогов.

Самым успешным олигархом оказался Сулейман Керимов и семья, его годовой доход был оценен в 3,1 миллиарда долларов, главным образом от продажи акций Polyus Gold International материнской компании золотодобывающего холдинга «Полюс».

На втором месте с большим отрывом от лидера расположился Михаил Прохоров с двумя миллиардами долларов, которые ему удалось выручить за продажу акций «Уралкалия», ОПИН и «Русала». Кроме того, Прохоров получил от «Русала» дивиденды.

Третьим стал Геннадий Тимченко с полутора миллиардами, которые сложились из транша за продажу акций Gunvor, продажи акций «Петромира» и Национальной медиагруппы, а также дивидендов «Новатэка» и «Сибура».

Всего на сорок тысяч долларов меньше Тимченко у Леонида Михельсона, который получил доход от дивидендов тех же «Новатэка» и «Сибура», а также продажи акций последней компании.

Алексей Мордашов, Борис Минц, Владимир Лисин, Сергей Галицкий и Вагит Алекперов получили доход менее одного миллиарда долларов каждый.

Что касается налогов со всех этих сказочных богатств, деловое издание оговаривается, что в большинстве случаев их видели где угодно, но только не в российском бюджете, потому что «деньги в большинстве случаев получает не физическое лицо — резидент России, а компания, зарегистрированная в офшорной зоне».

«Часть из этих денег вернется в Россию в качестве инвестиций или на выплату долгов, другая часть — пойдет на покупку активов за рубежом, и небольшая часть — на обслуживание личного имущества вроде самолета, яхты и домов», — заключает «Форбс».