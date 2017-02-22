Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 23 февраля 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7447 маната.
Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 23 февраля 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7447 маната.
Дата: 2017/02/22 17:32
Раздел: Азербайджан, Экономика
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