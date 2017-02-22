В нагорно-карабахском конфликте зафиксировано тревожное ухудшение ситуации. Об этом в ходе дебатов по конфликтам в Европе заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

«Столкновение в апреле 2016 года привели к тому, что за год было убито и ранено самое большое число солдат и гражданских лиц, считая с момента прекращения огня в мае 1994. Использование тяжелого вооружения и обстрел деревень является тревожным прецедентом, и опасность дальнейших боевых действий все еще велика»,- заявил Заньер.

Генсек ОБСЕ подтвердил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ продолжают искать пути для достижения урегулирования. «Пока что они не смогли обеспечить соглашения даже по выполнению скромных мер для укрепления доверия. Их усилия помогают продолжению дискуссии по урегулированию конфликта, однако стороны должны сами решить использовать эту возможность для продвижения к миру»,- заявил Заньер.