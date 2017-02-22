В освобожденном селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района началось строительство школы.

Об этом сообщил в среду Trend глава Исполнительной власти района Кямал Гасанов.

По его словам, в целом работы по восстановлению села идут интенсивными темпами.

Как сказал глава ИВ, завершаются работы по разминированию территории села, и на днях ANAMA сдаст территорию.

Кямал Гасанов добавил, что число желающих вернуться в село день ото дня растет.

«Каждый день в ИВ поступают письменные и устные обращения от сельского населения. Как известно, первоначально будут расселены 50 семей, а в дальнейшем, по мере строительства новых зданий, будет обеспечено возвращение в село и других семей», — сказал Гасанов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 января подписал распоряжение о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Согласно распоряжению, в рамках работ, которые будут проводиться по восстановлению села, для строительства на первоначальном этапе 50 индивидуальных жилых домов, здания школы и формирования необходимой инфраструктуры, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально выделены четыре миллиона манатов.